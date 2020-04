Hemiksemnaren krijgen uitstel voor gemeentebelastingen Ben Conaerts

10 april 2020

14u11 0 Hemiksem Ook in Hemiksem kreunen vele inwoners, bedrijven en verenigingen onder de coronacrisis. Het gemeentebestuur neemt daarom een aantal maatregelen om hen te ondersteunen. Onder meer de gemeentelijke belastingen worden uitgesteld.

De meest opvallende maatregel is dat inwoners voor oktober 2020 geen gemeentelijke aanslagbiljetten zullen ontvangen. Inwoners die er recent toch één mochten ontvangen kunnen uitstel van betaling vragen via de financiële dienst van de gemeente. Verder voorziet het gemeentebestuur voor verenigingen die van het gemeentelijk patrimonium gebruikmaken een vrijstelling van huur voor het tweede en derde kwartaal. Verenigingen zullen ook tot 31 augustus 2021 materialen kosteloos kunnen ontlenen.

Ook H-bons verlengd

Om de lokale middenstand en de horeca te ondersteunen, worden de looptijd van de H-bons met zes maanden verlengd. De gemeentelijke belastingen worden voor hen uitgesteld tot oktober 2020. Handelaars die recent een aanslagbiljet mochten ontvangen, kunnen uitstel van betaling vragen via de financiële dienst. Voor de kermiskramers wordt een korting van 50 procent voorzien op het standgeld dat ze moeten betalen voor de halfvastenkermis in 2021. De marktkramers worden voor het tweede en derde kwartaal van 2020 vrijgesteld van standsgeld.

“We proberen onze inwoners maximaal bij te staan in deze coronacrisis”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Ondertussen werden al heel wat maatregelen genomen ter ondersteuning van onze inwoners. Daarbij ging de aandacht vooral naar de meest kwetsbare personen in onze samenleving. Nu lanceren we dus deze bijkomende reeks aan steunmaatregelen voor onze inwoners, verenigingen en bedrijven. Verdere maatregelen worden nog overwogen als we meer duidelijkheid krijgen over de duur en de impact van de crisis.”