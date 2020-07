Hemiksem zoekt animatoren voor de zomerschool: “We hebben al een enthousiast team vrijwilligers verzameld” Ben Conaerts

03 juli 2020

16u30 0 Hemiksem Hemiksem organiseert van 27 juli tot en met 7 augustus een zomerschool. Deze moet ervoor zorgen dat de leerlingen na de coronacrisis het volgende schooljaar kunnen starten zonder een leerachterstand.

Door de coronacrisis hebben de jongeren de voorbije maanden heel wat lesuren op school moeten missen. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen volgend schooljaar weer met opgefriste kennis op school verschijnen, wordt er in Hemiksem een zomerschool georganiseerd waar ze hun leerstof kunnen herhalen of bijwerken. De zomerschool wordt een combinatie van gericht leren, gecombineerd met sport en spel.

Enthousiast team

“Samen met een pedagogisch coördinator hebben we een enthousiast team van vrijwilligers gevonden om het project te begeleiden”, zegt schepen van Onderwijs Kristien Vingerhoets (sp.a). “We wisten ook een subsidie van 17.500 euro binnen te halen om ermee van start te kunnen gaan.”

De school is wel nog op zoek naar animatoren van minimaal 18 jaar, die zich tijdens de periode van 27 juli tot en met 7 augustus willen inzetten om de kinderen een gevarieerd sport- en spelaanbod te bezorgen. Dat zou gebeuren telkens van maandag tot vrijdag van 12 tot 17 uur. Wie slechts enkele dagen per week kan, kan ook zijn hulp aanbieden.

Alle informatie is te verkrijgen via huisvanhetkind@hemiksem.be of Leentje De Maeyer op tel. 0497 41 44 19.