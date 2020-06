Hemiksem zet fietsenrekken in regenboogkleur Ben Conaerts

18 juni 2020

17u04 0 Hemiksem De fietsenstalling aan het gemeentehuis heeft sinds kort een regenboogkleurtje gekregen. Daarmee wil de gemeente onderstrepen dat de holebi- en transgendergemeenschap welkom is in Hemiksem en de discriminatie en vervolging van holebi’s en transgenders aanklagen.

Oppositiepartij Open Vld pleitte in de gemeenteraad voor de creatie van een regenboogzebrapad in Hemiksem. “Onze gemeente is bijna de enige gemeente zonder zo’n zebrapad in regenboogkleur. Het zou nochtans een duidelijk signaal zijn dat liefde liefde is, onder welke vorm dan ook”, aldus raadslid Birgit De bondt (Open Vld).

Het gemeentebestuur besloot op aanraden van de politie af te zien van een regenboogzebrapad, maar opteerde als alternatief voor fietsenstallingen in regenboogkleur.