Hemiksem verhoogt strijd tegen leegstand en verwaarlozing Ben Conaerts

27 augustus 2020

Hemiksem Het Hemiksemse gemeentebestuur steekt een tand bij in de strijd tegen leegstand en verwaarlozing. Bedoeling is verwaarloosde woningen op te kopen, te slopen en daarna de grond weer te verkopen. "Dat levert een meerwaarde op voor de buurt, zonder dat het de gemeente uiteindelijk iets kost", zegt schepen van Wonen Kristien Vingerhoets (sp.a).

Heel wat woningen in Hemiksem zijn oud en voldoen niet meer aan de hedendaagse normen. In extreme gevallen leidt dat tot leegstand en verwaarlozing en krijgt het straatbeeld een verloederde indruk. Het gemeentebestuur wil daar tegenin gaan en actiever optreden. Schepen van Wonen Kristien Vingerhoets (sp.a) legt uit: “Indien mogelijk en als de eigenaars akkoord gaan, kopen we de verwaarloosde woning(en) op. In heel wat gevallen is slopen daarna helaas de enige oplossing. Hierna kan de gemeente de grond eventueel terug verkopen. Zo kost dit de gemeente uiteindelijk niets en levert het meerwaarde op voor de buurt: de rotte tand wordt getrokken. Recente voorbeelden hiervan kan je vinden in de Statiestraat , waar de twee aanpalende verwaarloosde woningen werden opgekocht, en op het Kerkeneinde, waar niet minder dan vier oude huisjes grenzend aan de school Klaverbos werden opgekocht en gesloopt.”

Sociale woningen

Daarnaast heft de gemeente een belasting op woningen die te lang leegstaan. Op die manier wordt de eigenaar aangemoedigd de woning in kwestie terug leefbaar te maken en te (laten) bewonen. Sinds vorig jaar moeten ook sociale huisvestingsmaatschappijen deze belasting betalen. “Tot dan voorzag de wet een vrijstelling voor sociale woningen. Het gevolg was dat de sociale huisvestingsmaatschappij wel eens durfde treuzelen om de woningen te renoveren. Deze bleven dan soms jaren leeg staan. Dat is natuurlijk wraakroepend voor Hemiksemnaren die wachten op een sociale woning”, aldus Kristien Vingerhoets.