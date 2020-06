Hemiksem start met contactloos betalen via Payconiq Ben Conaerts

26 juni 2020

15u24 0 Hemiksem Voortaan kan je ook in het Administratief Centrum en in het gemeentemagazijn betalen via Payconiq.

Meer en meer mensen gebruiken de Payconiq Bancontact-app om betalingen contactloos uit te voeren. De app is gratis en kan zowel gebruikt worden om onderling te betalen, af te rekenen in winkels en online betalingen uit te voeren. Je betaalt simpelweg door de QR-code te scannen met de app en het bedrag te bevestigen met je pincode, gezicht of vingerafdruk. Nu introduceert het gemeentebestuur het contactloos betalen ook op het Administratief Centrum en in het gemeentemagazijn. “We zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren”, klinkt het. “Nu in dit coronatijdperk is het ook belangrijk dat betalen in alle veiligheid gebeurt.”