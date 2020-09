Hemiksem slaat aan het geocashen Ben Conaerts

24 september 2020

16u07 0 Hemiksem Hemiksem treedt toe tot de wereld van ‘geocashing’. De gemeente werkte twee routes uit langs verschillende mooie plekjes, ideaal voor jonge en minder jonge speurneuzen.

Geocashing is een buitenspel waarbij gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger om ergens ter wereld een verstopplaats te vinden. Sinds kort kan je ook in Hemiksem twee geocashingroutes gaan verkennen en in de gemeente op speurtocht gaan. Voor de jongsten is er een speurtocht naar lintjes, voor de ouderen wacht er een iets moeilijkere zoektocht.

Beide speurtochten liggen langs één route en zijn nog geen 8 km lang. Om de speurtocht tot een goed einde te brengen, heb je de route nodig en een gsm met Google Maps. Je kan op eender welk punt langs de route beginnen, maar het is aangeraden om je tocht te starten op de Gemeenteplaats.

De route met alle informatie is hier te vinden.