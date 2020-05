Hemiksem schenkt 250 bomen gratis weg Ben Conaerts

06 mei 2020

17u11 0 Hemiksem De gemeente Hemiksem moedigt haar inwoners aan om meer bomen te planten. Ze schenkt daarvoor 250 bomen gratis weg.

Iedereen kan namelijk op zijn eigen niveau een belangrijke bijdrage leveren om Hemiksem groener te maken. Daarom startte Regionaal Landschap Rivierenland in samenwerking met de gemeente Hemiksem, Natuurpunt Rupelstreek, VELT en met de steun van provincie Antwerpen de campagne ‘Boom zoekt tuin’. Daarmee worden inwoners opgeroepen om zelf een boom te planten in hun buurt. De gemeente schenkt 250 bomen gratis weg die daarvoor kunnen dienen.

Hemiksemnaren kunnen nog tot zondag 17 mei een lijsterbes of winterlinde bestellen. Dit zijn inheemse bomen uit de streek en zijn favoriete trekpleisters voor vlinders, bijen en vogels. Alle informatie over hoe je een boom moet planten en onderhouden, zal meegegeven worden bij het afhaalmoment aan de hand van een brochure en een informatiesessie. Dat afhaalmoment vindt plaats op zaterdag 28 november tussen 10.30 en 12 uur in het gemeentemagazijn.

Wil je kans maken op een van de 250 gratis bomen, vul dan het bestelformulier in op de gemeentelijke website. De groenste straat, de straat waarin het meest aantal bomen worden geplant, wordt nog eens extra in de bloemetjes gezet. Dus moedig ook zeker je buren aan om een gratis boom aan te schaffen.