Hemiksem krijgt dankzij Thomas De Ceuster (30) weer eigen slagerij: “Focus moet opnieuw op het vlees liggen” Ben Conaerts

03 maart 2020

14u32 0 Hemiksem Hemiksem krijgt binnenkort opnieuw een dorpsslager. Thomas De Ceuster (30) heeft de slagerij aan de Gemeenteplaats overgenomen en zal, als alles volgens plan verloopt, begin mei de deuren opendoen. “Het moet een traditionele beenhouwerij van weleer worden, met de focus op de essentie: het vlees.”

Sinds Tom De Vos in augustus vorig jaar de deuren van zijn slagerij op de Gemeenteplaats dichttrok, moest Hemiksem het zonder slager stellen. Maar dankzij Thomas De Ceuster kunnen de inwoners van Hemiksem binnenkort voor lekker, kwaliteitsvol vlees weer terecht in hun eigen dorp. De 30-jarige Nielenaar heeft het pand van zijn voorganger overgenomen en wil begin mei, na een grondige opknapbeurt, de deuren heropenen. “Het is altijd al mijn droom geweest om een eigen slagerij te hebben”, zegt Thomas. “Ik ben verheugd dat die droom nu werkelijkheid wordt. Mijn streefdatum om open te doen is maandag 4 mei. Ik kijk er heel erg naar uit om uit de startblokken te kunnen schieten.”

Ik wil echt een band opbouwen met mijn klanten. Daarom zal ik zoveel mogelijk zelf de bediening doen Thomas De Ceuster

Focus op de essentie

Wat de naam van de nieuwe slagerij zal worden, is nog niet helemaal beslist. Maar Thomas weet wel al hoe hij het zal aanpakken. “Ik wil er een traditionele beenhouwerij van weleer van maken”, legt hij uit. “Veel slagers proberen te concurreren met de supermarkten, maar die strijd ga ik niet aan. Ik wil de focus opnieuw op de essentie leggen: het vlees. Ik wil net zoals de beenhouwers van vroeger de beste kwaliteit aanbieden. Ik zal wel enkele salades en bereide gerechten voorzien – bijvoorbeeld stoofvlees, vol-au-vent en goulash – maar dat zal eerder beperkt blijven. De specialiteit blijft het pure vlees.”

Band opbouwen

Thomas heeft ondanks zijn jonge leeftijd al wel wat ervaring. Hij heeft de volledige opleiding tot beenhouwer doorlopen en perfectioneerde de stiel bij keurslager Michielsen in Antwerpen, waar hij momenteel nog steeds actief is. “Ik ben er iemand aan het opleiden die mij zal moeten opvolgen”, zegt hij. “Maar daarna gaat mijn volledige aandacht naar mijn eigen slagerij. De bedoeling is om zes dagen op zeven zelf in mijn eigen zaak aanwezig te zijn. Ik vind interactie belangrijk en wil echt een band opbouwen met mijn klanten. Ik wil dat mensen die mijn slagerij binnenkomen, de tijd krijgen om rustig rond te kijken, een praatje te maken en met hun ogen te kiezen.”