Hemiksem in coronatijden: nog één keer boodschappen doen op de wekelijkse markt Ben Conaerts

18 maart 2020

15u10 0 Hemiksem De wekelijkse markt van Hemiksem heeft woensdagmorgen nog één keer plaastgevonden, vlak voor de nieuwe, verstrengde maatregelen van de federale overheid van kracht gingen.

Tientallen Hemiksemnaren kwamen woensdagvoormiddag nog één keer een bezoek brengen aan de wekelijkse markt, voor ze wekenlang wordt afgelast. Er werd wel maximaal rekening gehouden met ‘social distancing’. De marktkramen werden op grotere afstand van elkaar opgesteld en de bezoekers bewaarden anderhalve meter afstand van elkaar. De politie was aanwezig om te controleren dat iedereen de opgelegde maatregelen naleefde. De markt zal al zeker tot 5 april niet meer doorgaan.

Elders in Hemiksem is het openbare leven in coronatijden volledig stilgevallen. Het skatepark en het station blijven op een paar enkelingen na volledig leeg.

