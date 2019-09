Hemiksem herdenkt Rupske Lauwers met wielerwedstrijd en oldtimertocht Ben Conaerts

06 september 2019

14u50 0 Hemiksem Op zaterdag 7 en zondag 8 september staat Hemiksem in het teken van de wielersport. Voor de 18de keer wordt de Grote Prijs Rupske Lauwers gereden door de gemeente.

Anders dan de vorige jaren wordt het evenement dit jaar over twee dagen verspreid. Het middelpunt van de feestelijkheden bevindt zich rond café Den Zoeten Inval aan de Assestraat. Daar start op zaterdag 7 september om 8 uur een ontbijtbuffet. Tegelijk verzamelen er ook oldtimers die vanaf 9.30 uur een rondrit maken van Hemiksem naar Bornem en terug. Ondertussen wordt er vanaf de middag een open podium voorzien voor lokaal muzikaal talent. Tussen 16 en 17 uur worden alle wagens verwacht aan de abdij van Hemiksem. Van daaruit worden kleine colonnes gevormd om onder begeleiding door de straten van Hemiksem te rijden.

Het sportieve gebeuren staat op zondag 8 september op het programma. De 18de Grote Prijs Rupske Lauwers gaat vanaf 13.30 uur van start voor de masters in de categorieën C, D en E. Vanaf 16 uur volgt het Europees kampioenschap voor cyclosportieven. De wedstrijd verloopt in een lus van telkens 6,7 kilometer. De start en aankomst bevinden zich aan café De Zoeten Inval. De organisatie voorziet seingevers en er zal ook signalisatie geplaatst worden aan de omloop.

Alle info is te vinden op de website www.rupskelauwers.be.