Hemiksem heeft weer zijn eigen beenhouwer: Slagerij Thomas De Ceuster opent de deuren Ben Conaerts

15 juni 2020

18u44 0 Hemiksem Op de Gemeenteplaats heeft Thomas De Ceuster maandag de deuren van zijn nieuwe beenhouwerij geopend. Daarmee kunnen de Hemiksemnaren voor het eerst in bijna een jaar weer naar een slager in hun eigen dorp.

Hemiksem heeft eindelijk weer zijn eigen dorpsslager. Vlak naast het oud-gemeentehuis op de Gemeenplaats heeft Thomas De Ceuster maandag voor het eerst zijn nieuwe beenhouwerij geopend. De Hemiksemnaren kunnen er terecht voor een assortiment aan vers vlees, kazen, salades en bereide gerechten. “Maar dé specialiteit”, zegt de zaakvoerder, “is en blijft het pure vlees. Ik wil de slagerij laten uitgroeien tot een traditionele beenhouwerij van weleer. Veel slagers proberen te concurreren met de supermarkten, maar die strijd ga ik niet aan. De focus moet opnieuw op de essentie liggen.”

De opening van Slagerij Thomas De Ceuster is goed nieuws voor de inwoners. Zij moesten het sinds de sluiting van Tom De Vos in augustus vorig jaar zonder dorpsslager stellen. Toen Thomas eerder dit jaar bekend maakte dat hij de zaak had overgenomen, werd dat in Hemiksem dan ook op heel wat enthousiasme onthaald. Normaal gezien had de nieuwe beenhouwer in mei al feestelijk de deuren moeten openen, maar door de coronacrisis moesten de plannen worden aangepast. Klanten die op zaterdag 20 juni langskomen, mogen zich wel aan een attentie en een glaasje cava verwachten.

Slagerij Thomas De Ceuster is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 18 uur, op woensdag van 8.30 tot 13 uur en op zaterdag van 8.30 tot 16 uur.