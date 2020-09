Hemiksem gaat gemeentelijk zwembad verkopen Ben Conaerts

23 september 2020

17u27 0 Hemiksem Het oude gemeentelijke zwembad in de Atletiekstraat wordt verkocht. Daarvoor werd de voorbije gemeenteraad het licht op groen gezet. “De locatie zal wel blijven gebruikt worden voor recreatieve of sportieve doeleinden”, zegt schepen van Sport Koen Scholiers (CD&V).

Het gemeentelijke zwembad van Hemiksem heeft sinds december vorig jaar de deuren al gesloten voor het grote publiek. Momenteel wordt het bad enkel nog gebruikt door scholen en sportclubs. Vanaf de zomer van 2021 is het de bedoeling dat de Hemiksemnaren gaan zwemmen in het nieuwe intergemeentelijke zwembad, dat momenteel wordt gebouwd op de sportsite aan de Kleistraat in Aartselaar. Het huidige zwembadgebouw zal worden verkocht.

“De voorbije gemeenteraad werd beslist om het oude zwembad te verkopen via FED-net”, zegt schepen van Sport Koen Scholiers (CD&V). “Dat is een vzw die de verkoop organiseert van publiek onroerende goederen. We hebben eerder al met de organisatie samengewerkt in dossiers rond de verkoop van de muziekacademie en zaal Lux. Het is de bedoeling om deze locatie opnieuw in te vullen voor recreatieve of sportieve doeleinden. Deze voorwaarden zullen duidelijk meegegeven worden in het overleg met FED-net dat nog gepland staat.”

Klaverbos

Met de verkoop van het zwembad maakt het gemeentebestuur verder werk van de optimalisering van zijn patrimonium. Op diezelfde gemeenteraad werd ook de vernieuwing en de renovatie van de gemeentelijke basisschool Klaverbos goedgekeurd. De investering zal iets meer dan 8 miljoen euro kosten, waarvan het gemeentelijke aandeel zo’n 2,1 miljoen euro bedraagt. De komende dagen zal de nodige omgevingsvergunning worden aangevraagd.

