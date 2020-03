Hemiksem applaudisseert voor zorgverleners Ben Conaerts

20 maart 2020

13u35 0 Hemiksem Ook in Hemiksem werd vanmiddag op verschillende plaatsen enthousiast geapplaudisseerd voor de mensen die werkzaam zijn in de zorgsector.

Om 12 uur stipt kwamen veel mensen hun woning buiten om in de handen te klappen. Op verschillende plaatsen hingen ook witte lakens uit de ramen. Dat was onder meer het geval op de Gemeenteplaats, in de UNO-laan en in de volkswijk aan de Acacialaan. De acties moeten extra steun betekenen voor het verzorgend personeel.

