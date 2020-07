Hellvoc organiseert mini-strandvolleybaltornooi Ben Conaerts

10 juli 2020

16u33 0 Hemiksem Het jaarlijkse beachvolleybaltornooi Hellvoc Beach kon dan wel niet doorgaan, volleybalclub Hellvoc blijft niet bij de pakken zitten en organiseert de komende twee weekends een minitornooi aan de gemeentelijke sporthal van Hemiksem.

Op zaterdag 11 juli krijgen eerst de jongste volleyballers alvast de mogelijkheid om hun kunnen te etaleren op het strandvolleybalveldje achter de sporthal. ’s Namiddags vanaf 16 uur is er een ‘King of the court’-tornooi en kan je strandvolleybal op hoog niveau komen bewonderen. Tussendoor kan je genieten van een hapje en een drankje. Ook op zaterdag 18 en zondag 19 juli staan er strandvolleybalwedstrijden gepland.

De toegang is gratis en alles wordt coronaveilig gehouden.