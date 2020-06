Heemmuseum Omtrent den Hover maakt zich op voor heropening Ben Conaerts

04 juni 2020

17u50 0 Hemiksem De heemkundige kring heropent op zondag 7 juni opnieuw de deuren van het heemkundig museum Omtrent den Hover in de Sint-Bernardusabdij.

De heemkring opent normaal elke eerste zondag van de maand zijn deuren voor het grote publiek. Maar door de coronamaatregelen was dat niet langer een mogelijkheid. “Wij hebben daardoor heel wat inkomsten verloren zien gaan”, zegt voorzitter Geert Roggeman. “Niet alleen onze eerste zondag is weggevallen, maar ook enkele tientallen groepsbezoeken die gepland stonden voor maart, april en mei. Intussen moeten we nog altijd de lift afbetalen die we hebben geïnstalleerd voor minder mobiele bezoekers. Dit is dus allesbehalve een aangename tijd geweest.”

Maar nu de coronamaatregelen worden versoepeld, schijnt er stilaan weer licht aan het eind van de tunnel. In het museum wordt alles in gereedheid gebracht om zondag weer gedeeltelijk de deuren te kunnen openen op de benedenverdieping. Bezoekers dienen op voorhand een gratis ticket aan te kopen. Eenmaal binnen dient men zich uiteraard aan de ‘social distance’-regels te houden en zijn handen te ontsmetten, de enkelrichting te volgen en achter de gele lijnen te blijven. Bezoekers worden gevraagd hun bezoek te beperken tot 30 minuten.

“We hopen vooral met dit initiatief nieuwe bezoekers aan te trekken die nog nooit een bezoekje hebben gebracht aan ons museum”, aldus Roggeman. “Het zal nog een hele tijd duren voordat we weer 100 procent operationeel zijn.”

Wie een ticket wil reserveren kan dat doen via de website www.heemkundigekringheymissen.tk.