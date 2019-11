Heemkring organiseert vertelavond Ben Conaerts

19 november 2019

14u07 0

Heemkring Heymissen organiseert op woensdag 20 november nog eens een traditionele vertelavond. De vertellers en vertelsters van de heemkring toveren dan weer een aantal verrassende volksverhalen uit de kast over Hemiksem en omstreken.

De vertelavond vindt plaats om 19 uur in de cafetaria van de heemkring in de Sint-Bernardusabdij. De toegang is gratis.