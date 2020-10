Harmonie Verenigde Vrienden verkoopt ontbijtpakketten Ben Conaerts

06 oktober 2020

14u33 0 Hemiksem Harmonie Verenigde Vrienden organiseert op zondag 11 oktober een ontbijtactie. Daarmee hoopt de muziekvereniging – na het wegvallen van haar mosselfeesten en In Harmony-concert – extra geld in het laatje te krijgen.

Ook Harmonie Verenigde Vrienden voelt de gevolgen van de coronacrisis. De vereniging zag met de mosselfeesten en het In Harmony-concert twee succesvolle activiteiten wegvallen. Nu hoopt ze de misgelopen centjes voor een deel te compenseren met een ontbijtactie.

Op zondag 11 oktober leveren de muzikanten drie verschillende ontbijtpakketten. Je hebt de keuze uit een pakket Piano, goed voor de kleine honger, een pakket Mezzoforte, en een luxepakket Fortissimo. Je kan het ontbijt komen afhalen in zaal Het Welzijn of laten leveren in Hemiksem of Schelle.

