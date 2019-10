Harmonie strikt Jelle Cleymans voor concert (en jij kan er dankzij wedstrijd gratis bij zijn) Ben Conaerts

29 oktober 2019

15u20 0 Hemiksem Harmonie Verenigde Vrienden maakt zich op voor een nieuwe editie van haar ‘In Harmony’-concerten, op vrijdag 15 en zaterdag 16 november in het Depot Deluxe. De harmonie heeft daarvoor Jelle Cleymans weten te strikken.

Na onder meer Sandra Kim, Gunther Neefs, Roel Vanderstukken, Belle Perez, Ann Van den Broeck, Udo en De Romeo’s gaat harmonie Verenigde Vrienden deze keer optreden met Jelle Cleymans. De zanger-acteur is bekend van Spring, Thuis en vele musicalproducties, waaronder het recente ’40-45’.

Jeugdorkest

Het ‘In Harmony’-concert zal opnieuw verlopen volgens de vertrouwde formule. “Het eerste deel bestaat traditiegetrouw uit instrumentale werken waarin het orkest het beste van zichzelf kan geven”, zegt Ronnie Mijs van Verenigde Vrienden. “Het tweede deel wordt één groot feest samen met Jelle. Naast het harmonieorkest krijgt ook het jeugdorkest van de harmonie, JOH!, de kans om te schitteren op een groot podium.”

Vrijkaarten

De concerten vinden telkens plaats om 19.45 uur in het Depot Deluxe. Tickets kosten 17 euro en zijn te reserveren via de website tickets.harmoniehemiksem.be. De harmonie geeft enkele vrijkaarten weg voor het concert van vrijdag 15 november. Het enige wat je moet doen om kans te maken, is een mailtje sturen naar tickets@harmoniehemiksem.be en toelichten waarom jij op het concert aanwezig wil zijn.