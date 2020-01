Grote huisvuilzak voortaan 0,2 euro duurder Ben Conaerts

02 januari 2020

14u22 0 Hemiksem De grote huisvuilzakken voor het restafval worden met 0,2 euro duurder. De prijsstijging is volgens het gemeentebestuur een gevolg van de stijgende kosten van het verwerken van huishoudelijk afval. Maar veel Hemiksemnaren tonen weinig begrip voor de maatregel.

De grote huisvuilzakken voor het restafval kosten voortaan 0,2 euro meer. Daartegenover staat dat het tarief voor de gft-ophaling van 120 liter met 0,3 euro daalt. Het gemeentebestuur wil naar eigen zeggen op die manier de boodschap meegeven dat sorteren loont. Maar bij heel wat inwoners is er weinig begrip voor de maatregel. “Deze prijsstijging zal alleen maar tot meer sluikstort leiden”, klinkt het. “Had de gemeente dit niet eerder kunnen laten weten? Dan hadden we nog voor nieuwjaar een nieuwe rol kunnen kopen.”

Schepen van Milieu Jenne Meyvis (Groen) begrijpt de bezorgdheid. “De prijsstijging is het gevolg van de stijgende kosten van het verwerken van huishoudelijk afval”, legt hij uit. “Zelfs met deze prijsstijging is de totale verwerkingskost niet betaald. Voorlopig levert correct sorteren via gft al een voordeel op door de daling van het tarief voor de gft-ophaling. In de toekomst zal er met de komst van de roze zak voor plastics ook meer plaats in de restafvalzak komen. Sluikstort zal bijkomend strenger bestraft worden.”