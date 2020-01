Grondboringen moeten oorzaak van scheurtjes in Bredestraat blootleggen Ben Conaerts

25 januari 2020

16u39 0 Hemiksem Er wordt komende week verder onderzoek gevoerd naar de oorzaak van de scheurtjes in het wegdek en de huizen in de Bredestraat. Daarvoor moeten er grondboringen worden verricht en zal er van dinsdag 28 januari tot en met maandag 3 februari ernstige hinder ontstaan.

“Om de oorzaak van de scheurtjes verder te onderzoeken, moeten er enkele grondboringen worden uitgevoerd”, klinkt het bij de gemeente Hemiksem. “In de zone tussen Lindelei en Terlochtweg zal hierdoor maar één rijstrook beschikbaar zijn. De aannemer voorziet verkeerslichten zodat er beurtelings verkeer mogelijk blijft. Voor fietsers en voetgangers is er een blijvende doorgang en handelaars blijven bereikbaar.”

De scheurtjes in de Bredestraat ontstonden op woensdag 15 en vrijdag 17 januari zonder enige duidelijke oorzaak. In eerste instantie werd er een link gelegd met de ondergrondse boringen die op dat ogenblik werden uitgevoerd in de Bredestraat. Maar een rechtstreeks verband is voorlopig nog niet vastgesteld. De boringen vonden immers plaats op 19 meter diepte en zouden onder normale omstandigheden geen invloed hebben op woningen en wegen.