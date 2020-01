Groen beloont vrijwilligers van buurthuis met Groene Pluim Ben Conaerts

28 januari 2020

12u32 0 Hemiksem De lokale afdeling van Groen heeft een Groene Pluim uitgereikt aan de vrijwilligers van het buurthuis in de Parklaan.

Met de Groene Pluim wil Groen elk jaar een organisatie in de bloemetjes zetten die zich op sociaal of ecologisch vlak laat gelden. Na de plaatselijke visclub en Tochtgenoten viel deze keer de eer te beurt aan de vrijwilligers van het buurthuis in de Parklaan. “Zij maken voor veel inwoners de wijk een stuk aangenamer”, zegt Jenne Meyvis (Groen). “Zo houden ze regelmatig een buurtparlé, organiseren ze vakantieactiviteiten voor kinderen en staan ze steeds klaar om de bewoners met hun vragen en problemen te ondersteunen.”

Het was de 90-jarige Jean die de titel van de Groene Pluim in ontvangst mocht nemen. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij nog steeds erg actief als vrijwilliger, zowel in het buurthuis als in het woonzorgcentrum Hoghe Cluyse. Hij wordt door vele Hemiksemnaren dan ook op handen gedragen.