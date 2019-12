Gilliot & Roelants Tegelmuseum verkozen tot laureaat provinciale Erfgoedprijs Ben Conaerts

17 december 2019

14u14 0 Hemiksem Het Gilliot & Roelants Tegelmuseum is tot laureaat gekroond van de Erfgoedprijs van de provincie Antwerpen en mocht daarvoor een cheque van 5.000 euro ontvangen.

De hoofdprijs ging naar het project B URN uit Ravels van het Collectief Moos, met de ontsluiting van twee grafheuvels uit de ijzertijd en de bronstijd. Maar het Gilliot & Roelants Tegelmuseum in de Sint-Bernardusabdij werd door de jury wel als een van de twee laureaten verkozen van de Erfgoedprijs. De jury loofde onder meer het initiatief voor de uitbreiding van het museum met de presentatie in wisseltentoonstellingen van de verkregen Pozzocollectie, een privéverzameling van meer dan 9.000 tegels die aan de Koning Boudewijnstichting werd geschonken en in beheer van het museum werd gegeven.

Aan de laureatenprijs is een bedrag van 5.000 euro verbonden. Stefan Van Linden, voorzitter van het bestuursorgaan van het Gilliot & Roelants Tegelmuseum, ging de prijs samen met schepen van Cultuur Caroline Van Vracem (Groen) en curator Mario Baeck in ontvangst nemen. “De uitbreiding en de professionalisering van ons museum de afgelopen jaren is duidelijk in de smaak gevallen bij de jury”, aldus Van Linden. “We zijn alle vrijwilligers en medewerkers dankbaar die dit mogelijk maakten. Het bedrag zal gebruikt worden om de inrichting van de Pozzozaal te voltooien.”