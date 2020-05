Gilliot & Roelants Tegelmuseum maakt zich op voor heropening Ben Conaerts

28 mei 2020

17u27 0 Hemiksem Na een gedwongen sluiting door de coronacrisis opent het Gilliot & Roelants Tegelmuseum op zondag 31 mei opnieuw de deuren voor het publiek.

“De grote tentoonstelling over Gilliot en de art nouveau is uitgesteld, maar de bezoeker hoeft niet op zijn honger te blijven zitten”, zegt Stefan Van Linden, voorzitter van de beheerraad van het Gilliot & Roelants Tegelmuseum. “In de loop van de komende weken zullen enkele nieuwe tegelpanelen in het museum verschijnen. Enkele oudere topstukken worden of zijn ondertussen gerestaureerd, zodat er toch een tipje van de art-nouveausluier verder opgelicht zal worden. Ook onze wisseltentoonstellingen met de tegels uit de Pozzocollectie werden verlengd en blijven voorlopig doorlopen.”

Het museum zal vanaf 31 mei elke zondag open zijn. In juli en augustus wordt dit uitgebreid en kan je er steeds van woensdag tot en met zondag terecht, telkens van 14 tot 17 uur. De toegang is nog steeds gratis. Om ‘social distancing’ te kunnen garanderen, wordt het aantal bezoekers per uur wel beperkt. Wil je er zeker van zijn dat je op het gewenste uur binnen kan, stuur dan minstens 24 uur op voorhand een mailtje naar info@gilliottegelmuseum.be. Voorts wordt bezoekers gevraagd hun handen te ontsmetten en het aangegeven traject door het museum te volgen.