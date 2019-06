Gilliot & Roelants Tegelmuseum breidt uit: extra zaal, ruimere openingsuren Ben Conaerts

13 juni 2019

20u14 0 Hemiksem Het Gilliot & Roelants Tegelmuseum in de Sint-Bernardusabdij is uitgebreid met nieuwe zaal, die geheel gewijd is aan de tegels van de Pozzocollectie. Tijdens de Gilliotmarkt op zondag 16 juni kunnen bezoekers voor het eerst een kijkje komen nemen.

De Pozzozaal, zo heet de nieuwe zaal die het Gilliot & Roelants Tegelmuseum er sinds kort bij heeft gekregen. De zaal is in hoofdzaak gewijd aan de tegelcollectie van de Italiaanse tegelverzamelaar Roberto Pozzo, die het museum sinds een goeie twee jaar in beheer heeft. “De Pozzocollectie is dé referentieverzameling van Belgische tegels en telt vandaag meer dan 9.000 objecten, goed voor maar liefst 4 ton”, zegt voorzitter Dirk Verlinden. “Intussen is de collectie al deels online toegankelijk gemaakt, maar wij wilden de tegels van Pozzo ook fysiek aan het publiek kunnen tonen. Daarom hebben we een oude, onafgewerkte gang omgevormd tot een tentoonstellingsruimte. Daar kunnen we de Pozzocollectie in wisselpresentaties tentoonstellen.”

Met de Gilliotmarkt op zondag 16 juni kunnen bezoekers voor het eerst met de nieuwe Pozzozaal kennis gaan maken. In de zaal kan je voor de gelegenheid de tentoonstelling ‘Goede vaart: schepen en de zee op tegels’ gaan bezichtigen. “Voor de eerste wisseltentoonstelling hebben we gekozen voor tegels met een maritiem thema”, zegt secretaris François Boddaert. “Een deel is afkomstig uit de Pozzocollectie, een ander deel uit onze eigen collectie van Gilliot. Met de combinatie van die twee verzamelingen kunnen we een uniek beeld schetsen van de nationale internationale tegelproductie in de Art Nouveau- en Art Deco-periode. Het geeft ons museum – het enige tegelmuseum in ons land overigens – nog meer internationale allure.”

Bovendien gaat het Gilliot & Roelants Tegelmuseum haar openingsuren gevoelig uitbreiden. Zo is het museum in de zomerperiode voortaan vijf dagen per week open: van woensdag tot en met zondag tussen 14 en 17 uur. “We willen op die manier nog meer mensen welkom kunnen heten in ons museum”, klinkt het. “De bezoekersaantallen gaan de jongste jaren alsmaar in stijgende lijn. Vorig jaar klokten we af op 2.600 bezoekers, nu hebben we de kaap van de 1.000 al overschreden. De bedoeling is vooral om ons meer te richten op het regionale toerisme. Als je weet dat ons museum op een kwartiertje stappen ligt van de halte van de Waterbus, dan zit daar nog een groot potentieel.”

De Gilliotmarkt vindt plaats van 10 tot 18 uur. Je kan er onder meer projecties over de Gilliotfabriek bijwonen, de waarde van je eigen tegels laten schatten of restauratieadvies inwinnen. Om 13.30 uur staat er een lezing gepland van tegelexpert Mario Baeck over de tegelexport van Gilliot & Cie binnen Europa en naar Afrika, Amerika en Azië. De toegang is gratis.