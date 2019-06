Gezocht: speelgoed voor Vakantiekriebels Ben Conaerts

06 juni 2019

14u37 0

De vrijetijdsdienst van Hemiksem is op zoek naar duurzaam speelgoed voor haar Vakantiekriebels, de nieuwe speelpleinwerking. Strips, Lego, autootjes, poppen, spelletjes, plastic diertjes: alles is welkom. “Daarmee kunnen we de speelhoeken van de voor- en na-opvang veel aangenamer maken”, klinkt het.

Wie nog speelgoed heeft liggen, kan contact opnemen met de vrijetijdsdienst op tel. 03 288 26 90 of yves.peeters@hemiksem.be.