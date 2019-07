Gert Dombret (55) is voor derde keer gildekoning: “Het blijft speciaal” Ben Conaerts

09 juli 2019

16u04 0 Hemiksem Gert Dombret (55) is de nieuwe koning van de Hemiksemse Sint-Sebastiaansgilde. Op de jaarlijkse koningschieting wist hij als eerste de hoofdvogel naar beneden te halen.

Zoals gebruikelijk had kasteeleigenaar Gerard Magniette de deuren van het domein Hemixemhof opengesteld voor de jaarlijkse koningsschieting van de Sint-Sebastiaansgilde. Negen schutters probeerden zo snel mogelijk met pijl en boog de hoofdvogel af te schieten. De beslissing viel uiteindelijk al in de achtste ronde, toen Gert Dombret het doel trof. Hij zal een jaar lang de titel dragen van gildekoning.

De Hemiksemnaar is niet aan zijn proefstuk toe. “Ik ben al twee keer eerder koning geweest”, zegt hij. “Maar het blijft speciaal. Je moet een beetje geluk hebben. De andere schutters hebben zeker niet slecht geschoten. Bovendien was Antonio Cabezas, onze beste schutter, er door omstandigheden niet bij. Maar ik ben heel content dat ik het gehaald heb. Als ik ook de komende twee jaar koning word, krijg ik de titel van keizer. Dat is nu het ultieme doel.”

Nieuw bloed nodig

De Sint-Sebastiaansgilde is de oudste vereniging van Hemiksem en telt op dit moment een kleine twintig leden. Net als bij vele andere verenigingen is de nood aan nieuw bloed hoog. “We zitten met veel oudere leden”, zegt Dombret. “Stilletjes aan vallen zij weg, terwijl er geen nieuwe leden bij komen. Als het zo verder gaat, sterft onze vereniging op termijn uit. Daarom proberen we nu de jeugd via initiaties warm te maken voor het boogschieten.”