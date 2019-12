Gemeenteraadsvoorzitter Rodney Talboom verkozen tot sp.a-partijbureau Ben Conaerts

19 december 2019

11u27 0 Hemiksem Rodney Talboom (sp.a), voorzitter van de Hemikemse gemeenteraad, is verkozen tot het partijbureau van sp.a.

De lokale afdelingen van sp.a hebben hun vertegenwoordigers voor het partijbureau verkozen. Per provincie werden er twee leden aangeduid die samen met nieuwe voorzitter Conner Rousseau de komende vijf jaar de politieke lijnen zullen uitzetten. Voor de provincie Antwerpen viel de keuze naast Kelly Van Tendeloo uit Heist-op-den-Berg ook op Rodney Talboom, voorzitter van de Hemiksemse gemeenteraad.

“Dit is een bijzondere eer”, reageert Talboom. “Het partijbureau is immers het hoogste orgaan van de sp.a tussen de congressen in en is samen met de fracties het kloppend politiek hart van de partij. Naast meedenken hoe we de partij intern kunnen versterken en de elektroshock van onze nieuwe voorzitter tot resultaat kunnen laten komen, wil ik in het partijbureau graag de verbinding zijn tussen de lokale afdelingen en het hoofdkwartier.”

Leuk detail: het is pas voor het eerst sinds eind jaren ‘80 dat de afdeling Hemiksem een vertegenwoordiger in het hoogste politieke orgaan van de socialistische partij heeft. Toen zetelde oud-SP-coryfee Constant Talboom – oom en peter van Rodney – gedurende jaren in het partijbureau.