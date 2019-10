Gemeenteraad stemt motie tegen geplande windmolens: “We halen alles uit de kast om huidige project tegen te houden” Ben Conaerts

18 oktober 2019

15u45 0 Hemiksem Het gemeentebestuur blijft zich verzetten tegen de komst van een windmolenpark van Electrabel op het grondgebied van Hemiksem en Hoboken. Er wordt niet alleen een beroepsprocedure opgestart, achttien raadsleden zetten de afgelopen gemeenteraad ook hun handtekening onder een motie om het huidige project tegen te houden.

“Met de motie roepen we vanuit de meerderheidspartijen sp.a en CD&V-Groen op om alles uit de kast te halen om het huidige project tegen te houden”, zegt sp.a-fractieleider Stefan Van Linden. “Het doel moet zijn te komen tot een project dat kleiner in omvang is, met windmolens die verder van de dichtbevolkte Hemiksemse woonwijken staan. Ook wijkverenigingen en actiegroepen moeten van de gemeente de nodige steun krijgen bij het opstarten en doorlopen van procedures tegen het huidige project. Electrabel staat niet open voor dialoog, dan moet het helaas maar via de administratieve weg.”

800 bezwaarschriften

Electrabel wil op het grondgebied van Hemiksem en Hoboken vier windturbines plaatsen met een tiphoogte van 180 meter en een waaierdiameter van 131 meter. Twee windturbines zijn ingetekend op nog geen 350 meter van Hemiksemse en Hobokense woonwijken. Ondanks negatief advies van de gemeente Hemiksem en de stad Antwerpen én ruim 800 individuele bezwaarschriften vanuit Hemiksem, kende de deputatie eind september een omgevingsvergunning toe. Volgens de deputatie worden er verstrengde normen opgelegd om de overlast van de slagschaduw en het geluid tot een minimum te beperken.

Waardeverlies

De gemeente heeft intussen ook zelf een advocatenkantoor aangesteld om een administratieve beroepsprocedure op te starten tegen de beslissing van de deputatie. “Zelfs als de beroepsprocedures geen zoden aan de dijk gezet hebben, geven we niet op”, zegt Van Linden. “We zullen vanaf dan alles in het werk zetten om de omwonenden te laten compenseren voor mogelijke overlast of het potentiële verlies aan waarde van hun huis en grond. Want daar gaat het ons nog steeds om: ook bij een ecologische omslag kan het niet zijn dat de lasten voor de buurt zijn en de lusten, de economische winst, enkel voor de multinational: lusten en lasten moeten eerlijk verdeeld worden.”

Genuanceerder verhaal

Opvallend: de motie werd door alle raadsleden ondertekend, alleen in de N-VA-fractie was er verdeeldheid. Drie van de vier N-VA-fractieleden onthielden zich. “Ik ben het niet eens met wat er in de tekst van de motie staat”, reageert Helke Verdick (N-VA). “De lusten zijn zeker niet alleen voor Umicore, iederéén heeft voordeel bij een klimaatvriendelijk beleid. Het is een veel genuanceerder verhaal dan men wil laten uitschijnen. Bovendien vind ik de argumenten die de deputatie aanhaalt valabel. Volgens verschillende experten zouden de windturbines amper overlast geven. Daarom heb ik me onthouden.”