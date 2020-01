Gemeentelijke sporthal krijgt deze zomer nieuwe vloer Ben Conaerts

13 januari 2020

14u11 0 Hemiksem De gemeentelijke sportsite in de Atletiekstraat zal de komende jaren enkele veranderingen ondergaan. Zowel de sporthal als het skatepark worden vernieuwd. Welke bestemming het bestaande zwemgebouw zal krijgen, is nog niet bekend.

Deze zomer wordt alvast de zwevende sportvloer in de gemeentelijke sporthal vervangen. Het gaat om een investering van ruim 100.000 euro. “Bij de werken zullen we rekening houden met de werking van onze sportverenigingen”, zegt schepen van Sport Koen Scholiers (CD&V). “Ook de toegankelijkheid van de sporthal gaan we verder bekijken.”

Later staat ook nog een uitbreiding van het skatepark op de agenda. “Het skatepark is al sinds het begin een grote trekpleister”, zegt Scholiers. “We gaan er meer betonoppervlakte voorzien, zodat de jonge gebruikers meer ruimte krijgen om hun skatetricks uit te voeren. Het totale terrein zal met ruim 150 vierkante meter vergroten.”

De toekomst van het gemeentelijke zwembad is vooralsnog onduidelijk. Momenteel is het bad enkel nog open voor schoolzwemmen en privéverhuur. “Eens het intergemeentelijke zwembad in Aartselaar volgend jaar de deuren opent, moeten we kijken welke nieuwe bestemming we aan het bestaande zwembadgebouw kunnen geven. Het is de bedoeling om een bestemming te zoeken die financieel draagbaar is en die bijdraagt tot de verbetering van de socio-culturele beleving in de gemeente.”