Gemeentelijk infoblad Hallo Hemiksem verschijnt voortaan elf keer per jaar Ben Conaerts

25 september 2020

11u56 0 Hemiksem Het gemeentebestuur steekt een stevige tand bij op het vlak van communicatie. Niet alleen verschijnt het gemeentelijke infoblad voortaan zo goed als maandelijks, er wordt ook werk gemaakt van de lancering van een eigen videokanaal.

Het gemeentelijke infoblad Hallo Hemiksem zal eind september opnieuw in de brievenbus vallen in Hemiksem. Voortaan verschijnt het blad immers elf keer per jaar, in plaats van vijf keer. “Op deze manier kunnen we ook op papier sneller communiceren om al onze inwoners te bereiken”, zegt schepen van Verenigingsleven Koen Scholiers (CD&V). “Een tweede voordeel is dat er nu extra ruimte is in het infoblad voor ons verenigingsleven. Onze verenigingen kunnen zichzelf voorstellen en werkingsactiviteiten aankondigen. Ze kunnen de activiteiten elektronisch ingeven, zodat ze ook meteen in de app verschijnen.”

Ook de gemeentelijke digitale communicatie krijgt een uitbreiding. Na de website, Facebook, Instagram en de gemeente-app, volgt nu een eigen videokanaal. Je kan gemeentelijke video’s en reportages bekijken via www.youtube.com, door in het zoekveld ‘gemeente Hemiksem’ te typen. Momenteel kan je er al drie video’s ontdekken.

“De voorbije maanden is het belang van een juiste en tijdige gemeentelijke communicatie verder toegenomen”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “De vele wijzigingen van de veiligheidsraad over de aanpak van de coronacrisis moesten immers snel en correct tot bij onze inwoners geraken. Gelukkig hadden we in Hemiksem de werking van ons communicatieteam eind vorig jaar al herzien. We wisten toen nog niet dat deze coronacrisis ons communicatieteam extra zou gaan belasten, maar we hadden wel andere extra communicatiemiddelen voorzien.”