Gemeentebestuur gaat subsidie aanvragen voor veiligere schoolomgevingen Ben Conaerts

30 januari 2020

13u33 0 Hemiksem Het gemeentebestuur gaat op voorstel van oppositiepartij Open Vld een subsidiedossier indienen bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) om schoolomgevingen veiliger te maken.

“De subsidie komt voor maximaal de helft van de uitgaven tussen, met een maximum van 25.000 euro”, zegt oppositieraadslid Birgit De bondt (Open Vld). “Maar alle steun is sowieso welkom. Op die manier houden we budget over om op termijn ook de andere gevaarlijke plaatsen in onze gemeente aan te pakken. We zijn dus blij dat de meerderheid op ons voorstel ingaat.”

Volgens Open Vld zijn er een aantal mogelijkheden waaraan de subsidie nuttig besteed kan worden. “Zo denken we aan het plaatsen van reflecterende beugels aan het Klaverbos of aan een ‘Graag traag’-bord aan de Zonnekesschool”, aldus De bondt.

Schepen van Mobiliteit Jenne Meycis (Groen) wil het bedrag echter eerder uitgeven voor het invoeren van Buck-e. Dat is een beloningssysteem waarmee kinderen digitale munten kunnen verdienen als ze te voet of per fiets naar school komen. Die digitale munten kunnen ze vervolgens inruilen bij lokale handelaars.