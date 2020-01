Gemeentebestuur gaat beruchte ‘kankerplekken’ aanpakken Ben Conaerts

10 januari 2020

14u29 0 Hemiksem Het gemeentebestuur gaat de komende jaren twee beruchte ‘kankerplekken’ in Hemiksem wegwerken: de vroegere middelbare school in de Bouwerijstraat en de bloemmolens op de grens met Schelle.

De leegstaande schoolgebouwen in de Bouwerijstraat en de bloemmolens op de grens met Schelle zijn al jaren een doorn in het oog voor de omwonenden en vormen populaire trekpleisters voor vandalen en krakers. Het gemeentebestuur wil de komende jaren dan ook beide ‘kankerplekken’ aanpakken.

“We willen een nieuwe visie ontwikkelen voor de zone rond het bedrijf Lamifil, waartoe ook de oude schoolgebouwen in de Bouwerijstraat behoren”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Momenteel is dit woonzone, maar dat geeft conflicten met de industriële bestemming van Lamifil. Daarom willen we een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opstellen om hier een KMO- en bufferzone van te maken. Zo komt er hier ruimte vrij voor kleine ondernemers.”

Beperkte woonzone

De omgeving van de bloemmolens moet worden omgevormd tot een aantrekkelijke, groene inkompoort tot Hemiksem. “We willen hier een beperkte woonzone of een groenzone van maken”, legt Bouckaert uit. “Een woonzone is hier mogelijk, omdat op deze locatie reeds sinds honderden jaren bebouwing aanwezig was, los van het gewestplan dat werd opgesteld. In afwachting van de nieuwe bestemming voor de site, blijven we nauw toekijken op de veiligheid. Indien er door afbrokkeling of instorting gevaar zou ontstaan, breken we het gebouw af tot drie meter hoog.”