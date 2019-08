Gemeentebestuur bevraagt 400 inwoners voor meerjarenplan Ben Conaerts

01 augustus 2019

17u24 0 Hemiksem Het gemeentebestuur werkt aan een nieuw gemeentelijk meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Daarvoor wordt gerekend op de input van zijn inwoners.

“In het kader van de burgerparticipatie werden 400 inwoners willekeurig geselecteerd om deel te nemen aan een enquête”, klinkt het. “De geselecteerde inwoners hebben intussen al een brief ontvangen. De komende drie weken zullen jobstudenten bij hen langsgaan om de enquête af te nemen. Dat kan overdag of ’s avonds tot maximum 21 uur.”

De jobstudenten zijn rond de 20 jaar en hebben een vragenlijst bij waarop het logo van de gemeente staat. Bij twijfel kan je navraag doen via het telefoonnummer 02 288 26 20 of via melding@hemiksem.be.