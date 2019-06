Gemeente zoekt ‘verdienstelijke inwoners’ Ben Conaerts

20 juni 2019

De gemeente gaat ook dit jaar op zoek naar ‘verdienstelijke inwoners’. Die titel wordt toegekend aan Hemiksemnaren die een opvallende, moedige of niet-alledaagse handeling deden, zoals het helpen van personen in nood. Ook inwoners, verenigingen of organisaties die wegens bijzondere prestaties op cultureel, artistiek, maatschappelijk, sociaal, economisch of technisch-wetenschappelijk vlak aan de gemeente een extra impuls gaven, komen in aanmerking.

Een verdienstelijk inwoner dient voorgedragen te worden door derden. De genomineerden hoeven zelf dus niet op de hoogte te zijn van hun nominatie. De ingediende kandidatuur bevat een volledige maar beknopte omschrijving van de verdienstelijke prestatie van de kandidaat, vereniging of organisatie.

Je kan een kandidatuur indienen tot 1 augustus 2019 via de website www.hemiksem.be of via informatie@hemiksem.be.