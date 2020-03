Gemeente zoekt nieuwe invulling voor oud gemeentehuis Ben Conaerts

02 maart 2020

12u50 0 Hemiksem De gemeente is op zoek naar een nieuwe invulling voor het gebouw van het oud gemeentehuis op de Gemeenteplaats. Dat staat al leeg sinds de zomer van vorig jaar, toen de vorige concessiehouder zijn activiteiten stopzette.

Op minstens één van de verdiepingen van het oud-gemeentehuis moet een niet-hinderlijke horecazaak worden ingericht. De andere ruimtes kunnen worden gebruikt voor andere activiteiten en bijvoorbeeld worden ingevuld als coworkingspaces en kantoorruimte. De erfpachtovereenkomst zal worden afgesloten voor een termijn van 27 opeenvolgende jaren. Daarna kan de concessie verlengd worden.

“We zien in het oud gemeentehuis een groot potentieel voor een bloeiende zaak”, zegt schepen van Patrimonium Caroline Van Vracem (Groen). “Met de heraanleg van de Gemeenteplaats in het vooruitzicht zal het gebouw nog meer haar waardevolle karakter in de dorpskern zien openbloeien.”

Kandidaten kunnen een afspraak maken om het gebouw te bezichtigen en de voorwaarden in te kijken. Wie meer info wil of zich kandidaat wil stellen, kan terecht bij de technische dienst van de gemeente via Dirk Smits op tel. 03 288 26 60 of dirk.smits@hemiksem.