Gemeente wil groener worden: “Tegen 2025 moet 12 procent van Hemiksem open ruimte zijn” Ben Conaerts

14 januari 2020

13u52 0 Hemiksem Het gemeentebestuur wil deze legislatuur de hoeveelheid open ruimte vergroten. Tegen eind 2025 moet meer dan 12 procent van Hemiksem publieke open ruimte zijn.

“We willen de lijn van de voorbije jaren verder trekken”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jenne Meyvis (Groen). “De afgelopen twaalf jaar hebben we al 10 hectare extra publieke groene ruimte gekregen. Denk maar aan de inrichting van het Park Den Akker en de aankoop van groene gronden langs de Bredestraat en achter de Varenstraat. Deze legislatuur moet daar nog eens twaalf hectare bijkomen.”

Dat moet onder meer gebeuren met de uitwerking van het ecologisch park op de voormalige Bekaertsite, de ontwikkeling van de ‘groene vingers’ in de Schelleakker en de aankoop van gronden langsheen de Asterlaan. “Op die manier zal tegen eind 2025 meer dan 12 procent van de totale grondoppervlakte van onze gemeente publiek open ruimte zijn. In 2007 was dat nog slechts 8 procent”, vergelijkt Meyvis.