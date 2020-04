Gemeente lanceert digitale brochure met knutsel- en beweegtips Ben Conaerts

14 april 2020

14u40 0 Hemiksem Met de huidige coronamaatregelen blijkt het voor heel wat inwoners lastig om zich geïsoleerd bezig te houden. Daarom lanceert de gemeente nu een digitale bundel met knutsel- en beweegactiviteiten die je perfect ‘in je kot’ kan uitvoeren.

Vooral kinderen beginnen zich te vervelen nu het vakantie is en ze zich niet ten volle kunnen amuseren met hun vriendjes. Heel wat kinderen hebben met hun ouders het internet al afgeschuimd op zoek naar leuke filmpjes en ideetjes om zich bezig te houden. Medewerkers van de sociale dienst en het Huis van het Kind hebben daarom nu een bundel van maar liefst 49 pagina’s samengesteld met tal van knutsel- en beweegideeën. Ook voor wie met vragen zit en het even moeilijk heeft, zijn er contactgegevens met hulplijnen voor jongeren in de bundel opgenomen.

De bundel is via deze link te downloaden.