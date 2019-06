Gemeente geeft negatief advies voor windturbines: “Engie heeft huiswerk niet goed gemaakt” Ben Conaerts

27 juni 2019

15u28 0 Hemiksem Het college van burgemeester en schepenen heeft een negatief advies gegeven voor de bouw van vier windturbines op de terreinen van Umicore. “Hemiksem is niet geschikt voor een project van deze omvang”, klinkt het. De beslissing ligt nu in handen van het provinciebestuur.

Eind april ontstond er heel wat heisa in Hemiksem rond de plannen van Engie om vier windturbines te bouwen op de terreinen van Umicore in Hemiksem en Hoboken. Uit verschillende protesten en bijna 800 bezwaarschriften bleek al dat er in de omgeving weinig tot geen draagvlak bestaat voor het project. Nu geeft ook het Hemiksemse college een negatief advies.

“Engie heeft op enkele essentiële punten zijn huiswerk niet gemaakt. Een aantal studies rond veiligheid en geluidshinder zijn niet of niet correct uitgevoerd. Zo werd onze brandweerzone niet om advies gevraagd, terwijl er wel Seveso-bedrijven en gasleidingen vlakbij liggen. Alleen al daarom konden we geen positief advies geven”, aldus het college.

Het zou een affront zijn als de deputatie de aanvraag van Engie alsnog goedkeurt. Het dossier rammelt langs alle kanten en er is geen draagvlak voor Stefan Van Linden (sp.a)

“Daarenboven zijn we gesterkt door enkele recente plannen en onderzoeken van de Vlaamse overheid. Zowel het Windplan 2020 uit 2016 als de studies voor de EnergieAtlas voor de Vlaamse Gemeenten stellen dat Hemiksem niet geschikt is voor een project van deze omvang, wegens de nabijheid van dichtbevolkte woongebieden.”

Provincie beslist

De beslissing ligt nu in handen van de vergunnende overheid, namelijk het provinciebestuur. “Als de provincie ondanks ons negatief advies toch toestemming geeft, vragen we dat de windmolens stilgelegd worden bij de minste slagschaduw én dat Engie voorziet in een systeem van monitoring van de geluidshinder en slagschaduw. Dat systeem moet voor omwonenden vrij raadpleegbaar zijn.”

Stefan Van Linden, voorzitter van sp.a Hemiksem, meent alvast dat de deputatie niet anders kan dan Engie wandelen sturen en zijn huiswerk opnieuw laten maken. “Het zou een affront zijn als de deputatie de aanvraag van Engie alsnog goedkeurt. Het dossier rammelt langs alle kanten en er is geen draagvlak voor. Met sp.a Hemiksem blijven we in elk geval hameren op een kleinschaliger project mét participatie van de buurt.”