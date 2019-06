Gemeente bevraagt 400 inwoners voor nieuw meerjarenplan Ben Conaerts

25 juni 2019

15u17 0 Hemiksem Het gemeentebestuur werkt aan een nieuw gemeentelijk meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Om dit plan vorm te geven, wordt een beroep gedaan op 400 inwoners. Zij krijgen deze week een brief in hun brievenbus voor een bevraging.

In de opmaak van het meerjarenplan trekt Hemiksem de kaart van burgerparticipatie en wordt er ingezet op het betrekken van de inwoners. 400 onder hen, allemaal ouder dan 16 jaar, mogen nog deze week een brief in hun brievenbus ontvangen. Daarin wordt gepeild naar hun mening en adviezen over thema’s die de gemeente aanbelangen. De geselecteerden maken kans om één van vier 4 Hemiksem-bons te bemachtigen die onder de deelnemers worden verloot.

“Door het trekken van een aselecte steekproef uit onze bevolking, hebben we garantie op representativiteit naar onder andere leeftijd en geslacht bij de verwerking van de antwoorden”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “We hopen op een grote respons van onze inwoners die een enquête in de bus krijgen. Zij hebben een belangrijke stem in de keuzes die we als gemeente de komende jaren gaan maken. De resultaten van de enquête nemen we vervolgens mee in de opmaak van het nieuwe meerjarenplan dat in het najaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.”