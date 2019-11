Frank Smet bouwt opnieuw gigantisch kerstdorp in heemmuseum: “Het wordt nóg mooier dan andere jaren” Ben Conaerts

22 november 2019

01u03 0 Hemiksem Het is nog meer dan een maand wachten tot kerstmis, maar in het museum van heemkring Heymissen is de kerstsfeer nu al aanwezig. Frank Smet (69) is er volop bezig aan de bouw van een miniatuurkerstdorp van zo’n 40 vierkante meter groot. “Het wordt nóg mooier dan de andere jaren.”

Het is al voor het vierde jaar op rij dat het heemmuseum het decor vormt voor de creaties van Frank Smet. Maar het is ook het vierde jaar op rij dat de Hemiksemnaar erin slaagt zichzelf te overtreffen. Het kerstdorp van dit jaar mag dan nog niet volledig klaar zijn, de omvang ervan wordt ongezien. “Ik ga twee of drie tafels meer nodig dan vorig jaar”, schat Frank. “Ik denk dat het dorp zo’n 40 vierkante meter groot zal worden. Alles in totaal komen er een 600-tal popjes, een 100-tal kersthuisjes en nog eens een 100-tal diertjes, allemaal in miniatuurvorm.”

Engelengeduld

Frank is al sinds 3 november in de weer met de opbouw. Iedere dag is hij urenlang bezig om zijn bouwwerk te inspecteren en verder uit te breiden. Een werk waar vooral veel engelengeduld en oog voor detail bij komen kijken. Gelukkig staat hij er niet helemaal alleen voor. Maria (68), zijn echtgenote, steekt regelmatig een handje toe. “We vullen elkaar goed aan”, zegt Frank. “Ik zet de poppetjes waar ze moeten staan, mijn vrouw werkt het af met papier-maché. Ze vindt het plezant om eraan mee te werken. Als je ziet dat je iets moois aan het bouwen bent, dan is het natúúrlijk plezant.” (lacht)

Wintertafereeltjes

Intussen is het kerstdorp al voor een groot deel klaar. Volgende week leggen Frank en Maria de laatste hand aan hun creatie. Maar zelfs wat er nu al te zien is, kan alleen maar indrukwekkend worden genoemd. Een hond die speelt in de sneeuw, een meisje dat zich uitleeft op de winterfoor of een jongen die schaatst op een vijver: overal waar je kijkt, vind je wel een charmant wintertafereeltje. Het meest in het oog springend is de maquette van de Sint-Bernardusabdij, die mee in het winterdorp is verwerkt. Een andere lokale toets is de Waterbus die op de achtergrond is geschilderd.

Kerstdorp in de woonkamer

“Ik vind het allemaal nóg mooier dan de andere jaren”, glundert Frank. “Zeker de helft van het dorp is volledig nieuw aangekocht. Ik durf niet te zeggen hoeveel geld ik in totaal al in mijn verzameling heb gestoken. Je moet weten: ik heb nog heel wat materiaal liggen dat hier niet staat opgesteld. Dat ga ik gebruiken om thuis een kerstdorp te bouwen. Een véél kleiner dorp dan hier welteverstaan. De kasten uitbreken en het salon opzijzetten om in de woonkamer een gigantisch dorp te bouwen, dat doe ik niet meer. Ik kan me meer dan genoeg uitleven hier in het heemmuseum.” (lacht)

Het kerstdorp is iedere zondag van december én de eerste zondag van januari te bezichtigen van 14 tot 18 uur. Wie op zondag 22 december een kijkje komt nemen, zou weleens de kerstman tegen het lijf kunnen lopen. Er zijn dranken en suikerwafels te verkrijgen. De toegang is gratis.