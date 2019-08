Fotokring Licht en Schaduw organiseert fotosalon Ben Conaerts

28 augustus 2019

De Koninklijke Fotokring Licht & Schaduw pakt op zaterdag 31 augustus, zondag 1 en maandag 2 september uit met haar jaarlijks fotosalon. In het Depot Deluxe tonen de leden meer dan 100 uiterst diverse zwart-wit- en kleurfoto’s. In het fotosalon wordt ook het resultaat vertoond van de wedstrijd ‘#Filternofilter’. Dat is een fotowedstrijd voor jongeren van 12 tot 26 jaar die georganiseerd werd door de fotokring en de intergemeentelijke cultuurdienst IVEBICA.

“We wilden jongeren op die manier stimuleren om met hun foto’s naar buiten te komen”, zegt Philippe Davin van IVEBICA. “In totaal ontvingen we 53 inzendingen met de meest uiteenlopende thema’s. Uit alle inzendingen is door een vakjury een selectie gemaakt van 30 foto’s die op een groot formaat professioneel afgeprint zijn en voor het eerst tentoongesteld zullen worden tijdens het fotosalon.”

Het fotosalon is geopend op zaterdag 31 augustus van 14 tot 22 uur, op zondag 1 september van 10 tot 22 uur en op maandag 2 september van 18 tot 22 uur.