Extra tickets voor toneelstuk ‘Oude koeien aan de Costa del Sol’ Ben Conaerts

29 oktober 2019

17u05 0 Hemiksem Er zijn extra tickets beschikbaar voor het toneelstuk ‘Oude koeien aan de Costa del Sol’. Dat vindt plaats op zaterdag 30 november in het Depot Deluxe.

Paljas Producties speelt op 30 november ‘Oude koeien aan de Costa del Sol’ in Hemiksem. De komedie met Karin Jacobs en Vera Puts was al een tijdje uitverkocht, maar er is goed nieuws voor wie de voorstelling alsnog wil bijwonen. “Omdat de omdat de vraag groot was, hebben we nog voor een aantal extra tickets gezorgd die we nu in verkoop gebracht hebben”, klinkt het bij cultuurdienst IVEBICA.

In ‘Oude koeien aan de Costa del Sol’ maak je kennis met Rita en Nicole, twee lustige weduwen die op vakantie zijn aan de Cosa del Sol. Allebei ontgoocheld in de liefde zweren ze om zich nooit nog in te laten met iemand van het mannelijke geslacht. Maar kunnen ze weerstaan aan de charmes van zwoele ober Miguel en sexy animator Kenny?

De voorstelling begint om 20 uur. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en zijn te bestellen via de website www.ivebica.be.