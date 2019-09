Expo over Hemiksemse WO I-brancardier Jos Tysmans: “Unieke beelden van dagelijks leven aan Ijzerfront” Ben Conaerts

02 september 2019

15u18 0 Hemiksem De in 1974 overleden Hemiksemnaar Jos Tysmans was brancardier in de Eerste Wereldoorlog. Tussen zijn werk in de loopgraven door maakte hij talrijke tekeningen, schilderijen en foto’s, die een unieke inkijk geven op het dagdagelijkse leven aan het front. De kunstwerken zijn nog tot en met 3 november te bezichtigen in de serviceflats in de Sint-Bernardusabdij.

Jos Tysmans werd in 1893 in Hemiksem geboren als zoon van Alois Tysmans, schoolhoofd in het katholiek onderwijs. Hij wilde in de voetsporen treden van zijn vader en behaalde in 1912 het diploma van onderwijzer aan de Normaalschool van Mechelen. Maar met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd hij onder de wapens geroepen en werd hij ingezet als brancardier aan de loopgraven in de Westhoek, waar hij vier jaar lang actief zou zijn. Tussen zijn activiteiten als brancardier door vindt Tysmans echter de tijd om talrijke tekeningen en schilderijen te maken en foto’s te nemen. Die werken zijn vandaag het onderwerp van de tentoonstelling ‘Jos Tysmans, brancardier aan het IJzerfront’, die te zien is in de serviceflats van de Sint-Bernardusabdij.

Dagelijkse sleur

“We hebben in de familiearchieven ongeveer 300 tekeningen en 500 foto’s teruggevonden van zijn periode in de Eerste Wereldoorlog”, zegt Tysmans’ kleinzoon Mark Roekaerts van de Stichting Jos Tysmans. “We hebben meteen gedacht: hier moeten we iets mee doen. Er is veel bekend over de soldaten die streden in WO I, maar de werken van mijn grootvader geven een uniek beeld van wat een brancardier allemaal meemaakte. Hij ging geen enkel aspect uit de weg: de vernielingen, het troosteloze van de omgeving en de dagelijkse sleur van zijn kameraden-soldaten. Voor de tentoonstelling hebben we alle beelden herschikt volgens thema’s en aangevuld met originele foto’s, brieven, postkaarten en andere voorwerpen.”

Voltijds kunstenaar

In de periode aan het Ijzerfront zette Tysmans pas zijn eerste stappen als kunstenaar. Hij verkende de mogelijkheden en scherpde gaandeweg zijn techniek aan. Na de Eerste Wereldoorlog verhuisde Tysmans naar Limburg, meer specifiek naar Sint-Truiden. Daar spendeerde hij enkele jaren als leerkracht, alvorens een boek- en kunsthandel te openen en zich voltijds aan zijn kunst te wijden. Maar tot zijn overleden in 1974 is zijn geboortedorp hem altijd lief gebleven. Het waren niet alleen de achtergebleven familieleden die hem vaak opnieuw in Hemiksem deden belanden, ook de landschappen en gebouwen gaven hem inspiratie. Het zijn onderwerpen die in heel wat van zijn werk terug te vinden zijn.

De tentoonstelling ‘Jos Tysmans, brancardier aan het IJzerfront’ loopt tot en met 3 november en is elke donderdag, zaterdag en zondag te bezoeken van 14 tot 17 uur. Op Open Monumentendag op zondag 8 september is de tentoonstelling de hele dag open, van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis.