Ereburger Matthias Casse treedt aan in De Container Cup Ben Conaerts

25 mei 2020

15u30 0

De Hemiksemse judoka en ereburger Matthias Casse maakt op dinsdag 26 mei zijn opwachting in De Container Cup op VIER. De bedoeling is om in een metalen container zo snel mogelijk en individueel een compacte zevenkamp af te leggen. De disciplines zijn: 1500m lopen, monkey bars, golfen, 1000m roeien, schieten, bench press en 3000m fietsen.

Casse is na Dirk Van Tichelt de tweede judoka die aan het programma deelneemt. Van Tichelt maakte alvast veel indruk: hij vestigde records op de monkey bars, in het schieten en op de bench press. Slaagt Matthias Casse erin zijn judocollega te evenaren of te verbeteren?

De Container Cup wordt uitgezonden om 20 uur op VIER.