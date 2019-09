Eerste schooldag voor nieuwe directrice De Regenboog Ben Conaerts

02 september 2019

17u56 0 Hemiksem Niet alleen de leerlingen van gemeentelijke basisschool De Regenboog hadden maandagmorgen kriebels in de buik. Ook voor Sonja Hoolants ging het er op de eerste schooldag best een beetje spannend aan toe. Zij is Rik Hollanders opgevolgd als schooldirecteur.

Sonja Hoolants is woonachtig in Hoboken en was de afgelopen drie jaar directrice van de gemeentelijke basisschool van Lint. Maar ze is zeker geen onbekende in Hemiksem. “Ik heb hier gewoond en ben hier naar school gegaan”, vertelt ze. “Het was ook in Hemiksem dat ik in 1987 als leerkracht ben begonnen. Dat was toen in de gemeentelijke basisschool in de Delvauxstraat, die intussen niet meer bestaat. Het is met veel enthousiasme dat ik ben teruggekeerd naar deze gemeente om aan een nieuwe uitdaging te kunnen beginnen.”

Haar eerste indrukken van haar nieuwe werkomgeving zijn meteen positief. “Het voelt allemaal nog heel nieuw, maar ik merk wel dat ik terecht ben gekomen in een moderne, warme en open school”, stelt ze vast. “De eerste weken ga ik mijn tijd nemen om met de kinderen, hun ouders en onze leerkrachten kennis te maken. Ik kijk er erg naar uit om met ons dynamisch personeelsteam aan de slag te kunnen gaan. Samen moeten we ervoor zorgen dat de lat voor de kinderen hoog genoeg ligt, zodat ze voldoende uitdagingen kunnen vinden.”