Eerste mondmaskers verwacht tegen eind volgende week Ben Conaerts

02 mei 2020

16u21 0 Hemiksem De eerste mondmaskers zullen tegen eind volgende week worden verdeeld in Hemiksem.

Deze week kreeg iedere inwoner van Hemiksem een brief in bus met de aankondiging dat de gemeente mondmaskers heeft aangekocht voor alle inwoners vanaf 12 jaar. Samen met de andere Rupelgemeenten en Aartselaar plaatste Hemiksem een bestelling van in totaal 78.000 maskers. De eerste levering wordt eind volgende week verwacht.

“Alle leveranciers van mondmaskers zijn momenteel druk bevraagd waardoor de levering in verschillende fasen zal gebeuren”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Eind volgende week verwachten we een eerste deellevering, die we zullen verdelen volgens de BIN-zones. We starten de verdeling in BIN-Zuid, om daarna bij de volgende leveringen verder te gaan in BIN-Oost, BIN-West, BIN-Dorp, BIN-Varenvelden, BIN-Bloemenwijk.”

De mondmaskers die de gemeente besteld heeft zijn herbruikbare mondmaskers van goede kwaliteit. Er werd bewust niet voor wegwerpbare chirurgische maskers gekozen, gezien de overheid vraagt deze voor te behouden voor de zorgberoepen.