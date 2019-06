Eerste editie Bonne Bazaar lokt meer dan duizend bezoekers Ben Conaerts

02 juni 2019

18u34 0 Hemiksem De eerste editie van Bonne Bazaar was een schot in de roos. De lifestyle- en boerenmarkt pakte uit met ongeveer veertig lifestylestands, een zomerbar met foodtrucks én een rommelmarkt en wist daarmee meer dan duizend bezoekers te lokken.

Het was pas de eerste keer dat Bonne Bazaar neerstreek aan het domein van de Sint-Bernardusabdij, maar het werd meteen een echte voltreffer. Mede dankzij het stralende week ontstond er al snel een gezellige drukte op de lifestyle- en boerenmarkt die in de loop van de namiddag alleen maar toenam. Er werd zelfs zodanig veel geconsumeerd dat sommige standhouders vroeger dan gepland door hun volledige stock heen zaten.

“Dit was gewoon overweldigend”, zegt organisator Tinny De Roover. “We hebben de voorbije maanden heel hard gewerkt en heel veel promotie gemaakt. Ik ben ontzettend tevreden dat al dat werk nu zijn vruchten afwerpt. Het is alleen jammer dat enkele standhouders door de warmte niet zijn komen opdagen. Als er nog een vervolgeditie komt, zullen we dus nog meer moeten inzetten op meer betrouwbare partners.”