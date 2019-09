Dubbele wissel voor fractie CD&V-Groen: schepen Kurt Verberckt en raadslid Nicky Cauwenberghs geven fakkel door Ben Conaerts

11 september 2019

15u34 0 Hemiksem De fractie CD&V-Groen voert een dubbele wissel door. Schepen Kurt Verberckt wordt vervangen door Annick De Wever, terwijl gemeenteraadslid Nicky Cauwenberghs wordt opgevolgd door Kris Verbeeck.

Kurt Verberckt kwam met de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst op en schopte het meteen tot schepen. Maar nu moet hij beseffen dat de combinatie van zijn werk en zijn politiek mandaat te moeilijk is. “Het is met spijt in het hart”, zegt Verberckt, die naast voorzitter van het Bijzonder Comité ook schepen is van Financiën, Senioren en Gezin. “De combinatie met mijn werk in een verzekerings- en beleggingskantoor is voor mij onmogelijk naar de verdere toekomst. Ik wil als schepen geen half werk leveren. Daarom heb ik beslist een stap terug te zetten. Ik blijf de lokale politieke wel volgen als gemeenteraadslid, om zo mijn steentje bij te dragen.”

Verberckt wordt als schepen opgevolgd door Annick De Wever. Zij is al een aantal jaar actief als gemeenteraadslid en is medebezieler van de Middenstandsraad Hemiksem. Met De Wever komt er naast schepenen Kristien Vingerhoets (sp.a) en Caroline Van Vracem (CD&V-Groen) een derde vrouw in het college.

Buitenland

Gemeenteraadslid Nicky Cauwenberghs nam eind juni al afscheid van haar mandaat. Zij woont om beroepsredenen deeltijds in het buitenland en daardoor kan haar mandaat als gemeenteraadslid niet verder uitoefenen. Zij wordt vanaf de volgende gemeenteraad opgevolgd door Kris Verbeeck. Verbeeck is voorzitter van CD&V Hemiksem en huidig provinciaal jongerenvoorzitter en beroepshalve actief als zaakvoerder van het Ambulancebedrijf Antwerpen.