Dries (11) geeft stem aan jonge Simba in ‘The Lion King’: “Superleuk, maar ik sta nóg liever zelf op podium” Ben Conaerts

31 juli 2019

16u17 0 Hemiksem Wie dezer dagen naar de bioscoop gaat, kan de 11-jarige Dries Van Cauwenbergh uit Hemiksem liefst drie keer aan het werk horen. Hij geeft zijn stem aan Charlie in ‘Playmobil: The Movie’, aan de jonge Andy in ‘Toy Story 4’ én aan de jonge Simba in ‘The Lion King’. “Superleuk, maar eigenlijk sta ik het liefst zelf op het podium.”

De 11-jarige Dries Van Cauwenbergh heeft ondanks zijn jonge leeftijd al een flinke filmografie op zijn palmares staan. In de bioscoop kan je hem vandaag niet in één, maar drie films aan het werk horen. De stemacteur speelt de rol van Charlie in ‘Playmobil: The Movie’, de jonge Andy in ‘Toy Story 4’ én de jonge Simba in ‘The Lion King’. Het gaat telkens om de Vlaamse versies van de films, waar dus een pak gezinnen met jonge kinderen naartoe trekken. De remake van ‘The Lion King’ alleen al lokte de afgelopen weken honderdduizenden bezoekers naar de Vlaamse cinemazalen.

Avontuur

“We waren net in de Efteling toen stemregisseur Frank Hoelen me opbelde”, vertelt Dries. “Ik had met Frank al samengewerkt in ‘Scrooge, de Musical’ en hij vroeg me of ik auditie wilde komen doen voor de jonge Simba. Ik zag dat natuurlijk meteen zitten, want het leek me een geweldig avontuur. ‘The Lion King’ is tenslotte een heel beroemde tekenfilm en Simba is een klassiek personage. Dus ik vond het superleuk dat ik in de Vlaamse versie mijn stem aan het jonge leeuwtje mocht geven. De oudere Simba wordt gespeeld door Lander Severins.”

Timing

Dries is ongeveer de helft van de film te horen, tot Simba volwassen is geworden. “Ik doe een aantal dialogen en zing twee liedjes: ‘Hakuna Matata’ en ‘Wacht maar af totdat ik koning ben’”, zegt Dries. “Omdat het een liveactionfilm is, komt het aan op de juiste timing. Je moet je woorden precies laten samenvallen met de bewegingen van het mondje van je personage. Dat maakt het een stuk moeilijker dan een gewone tekenfilm. Maar ik ben nu al twee keer naar The Lion King gaan kijken en ik vind het echt een supermooie film. Al blijft het wel wat raar om mezelf te horen.” (lacht)

‘De Luizenmoeder’

Dries heeft niet alleen ervaring als stemacteur, hij staat ook zelf regelmatig op het podium en voor de camera. Hij kroop reeds in de huid van de jonge Mozart en Charlie Chaplin en speelde eind vorig jaar nog Tiny Tim in ‘Scrooge, de Musical’. Momenteel is hij bezig met de opnames van het tweede seizoen van de tv-serie ‘De Luizenmoeder’, waarin hij de rol speelt van Filippien. “Maar het liefst sta ik zelf op het podium voor een musical”, zegt Dries. “Dat rechtstreeks contact dat je hebt met de mensen en het idee dat het meteen van de eerste keer goed moet zijn, dat maakt het heel speciaal.”