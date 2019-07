Doorgang tussen Depot Deluxe en abdijpark deze zomer afgesloten Ben Conaerts

05 juli 2019

De vrijetijdsdienst van de gemeente organiseert deze zomer in het Depot Deluxe de ‘Vakantiekriebels’. Om de veiligheid van alle spelende kinderen te kunnen garanderen, is de doorgang tussen het Depot Deluxe en het abdijpark nog tot en met 23 augustus afgesloten.

Wie in deze periode de abdij wil bereiken kan dat dus enkel doen via de Nijverheidsstraat of de Depotstraat.